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Наука

Врач назвала процессы старения, которые запускаются уже после 30 лет

Врач Ким: возрастные изменения кожи, мозга и сосудов начинаются уже после 30 лет
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

После 30 лет начинает понемногу снижаться скорость обработки информации в мозге, замедляется базовый обмен веществ, а сосуды, кожа и суставы частично утрачивают эластичность и прочность. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Лариса Ким, невролог клиники CMD Балашиха ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам эксперта, современные 35-летние люди действительно биологически моложе своих родителей. У типичных городских жителей позже стартует артериальная гипертензия, позже появляются первые признаки атеросклероза, дольше сохраняется мышечная масса и когнитивная гибкость.

«Сейчас лучше контролируется давление и холестерин, доступнее качественная стоматология и офтальмология, раньше выявляются эндокринные нарушения, шире распространены прививки, осознанное питание, спорт, отказ от курения», – отметила врач.

Специалист, однако, отметила, что даже при отсутствии «возрастных ускорителей» после в возрасте 30-35 лет в организме запускаются конкретные процессы старения.

«Базовый обмен веществ снижается примерно на 1–2% за десятилетие, начинает уменьшаться мышечная масса (саркопения стартует именно в этом возрасте). Снижается выработка коллагена, отсюда первые изменения кожи и суставов. Меняется гормональный фон: у женщин постепенно снижается овариальный резерв, у мужчин плавно падает тестостерон», – пояснила Ким.

Также после 30 лет сосуды теряют часть эластичности, ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Скорость обработки новой информации мозгом также начинается снижаться, при этом так называемый «кристаллизованный интеллект» — опыт, аналитика, словарный запас — продолжает расти.

«Заметны ли эти процессы человеку? Чаще всего нет. Они идут медленно и компенсируются ресурсами организма. И вот здесь огромную роль играет образ жизни: сон, движение, питание, отсутствие хронического стресса, контроль давления и сахара. У одного 38-летнего пациента сосуды как у 28-летнего, у другого — как у 50-летнего. Разница — именно в накопленных привычках» — заключила медик.

Ранее ученые выяснили, что плохой сон заставляет людей ощущать старение.

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