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Общество

Эксперт раскрыл, является ли нормой саморазряд выключенного ноутбука

Киберэксперт Бедеров: выключенный ноутбук теряет 10-15% заряда в месяц
Shutterstock

Даже после выключения ноутбук почти никогда не отключается полностью — он продолжает поддерживать работу некоторых подсистем, что ведет к постепенному саморазряду. Например, USB-порт может продолжать подавать напряжение для зарядки внешних устройств, а встроенный сетевой адаптер — ожидать пробуждения по локальной сети. Об этом в интервью RT сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

Кроме того, не стоит забывать о том, что литий-ионные и литий-полимерные батареи подвержены саморазряду даже при отключенной нагрузке.

«Хорошим тоном для полностью исправного устройства является потеря не более 5–7% емкости в первые 24 часа после выключения. Если мы говорим о длительном хранении (неделя и более), то нормальным считается саморазряд до 10–15% в месяц», — отметил эксперт.

Все, что выходит за эти рамки, — повод провести диагностику, добавил он.

Менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артем Пищулин до этого говорил, что отсутствие диагностики перед ремонтом остается самой распространенной ошибкой пользователей при попытке самостоятельно устранить неисправности компьютеров и ноутбуков.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях упавшим смартфоном пользоваться нельзя.

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