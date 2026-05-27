Россиянам объяснили, в каких случаях упавшим смартфоном пользоваться нельзя

Аналитик Муртазин: при падении в смартфоне может повредиться аккумулятор
После падения смартфона важно обращать внимание на его аккумулятор. Один из признаков его повреждения — вздутие. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

Он подчеркнул, что в этом случае техникой пользоваться запрещено, поскольку устройство перестает быть безопасным.

«При механическом воздействии, например, сжатии, аккумулятор может воспламениться. Если это пауэрбанк, утилизировать его, если это смартфон, планшет, ноутбук, отправиться в сервисный центр, где заменят аккумулятор», — посоветовал эксперт.

До этого Муртазин предупреждал, что выбрасывать поврежденные пауэрбанки и смартфоны вместе с обычным мусором нельзя. Лучше сдать их в специальные пункты утилизации, которые есть во многих магазинах электроники.

