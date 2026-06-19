Россиянин получил 15 лет за расправу над ветераном Великой Отечественной войны

В Курганской области мужчина получил срок за расправу над женщиной-ветераном ВОВ, сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло в начале июня 2009 года в доме жертвы в селе Чаши. Злоумышленник пришел к ней, чтобы занять денежные средства, а, получив отказ, расправился с пенсионеркой. Затем, желая избавиться от возможного свидетеля, нанес сыну женщины — инвалиду — несколько ножевых ранений и удары утюгом по голове. После чего мужчина обыскал дом, похитил не менее 14 тыс. рублей. и скрылся.

Тело женщины и ее сына с многочисленными тяжкими травмами обнаружил социальный работник. СК возбудил дело, но оно было приостановлено, так как состояние здоровья сына не позволило провести следственные действия. В 2025 году следователи повторно изучили материалы дела, исследовали вещественные доказательства. На одном из предметов, использованных как орудие преступления, обнаружен профиль ДНК мужчины 1986 года рождения, затем нашлись свидетели, указавшие на него.

2 декабря 2025 года 39-летний преступник был задержан. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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