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Общество

В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия

В Кронштадте начали установку бетонных укрытий на случай атаки БПЛА
Кронштадтский район/MAX

В Кронштадте начали установку сертифицированных бетонных укрытий, предназначенных для временного нахождения людей во время атак украинских БПЛА. Информация опубликована на официальном канале администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в мессенджере «Макс».

В сообщении уточняется, что такие укрытия могут быть использованы, если люди оказались во время атаки на улице и есть необходимость спрятаться в безопасном помещении.

Такие бетонные укрытия установят на Якорной площади; в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе, 5/9 в 16 микрорайоне; на улице Зосимова, 8 у сквера «Инчхон»; на участке, находящимся на пересечении ул. Литке и Кронштадтского шоссе, недалеко от автобусной остановки.

Кроме того, в ближайшее время администрация города опубликует и другие адреса помещений, где можно находиться во время атаки БПЛА.

6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник. В связи с этим Кронштадт был закрыт для въезда и выезда.

Ранее ВСУ атаковали укрытие мирных жителей в ДНР.

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