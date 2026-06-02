В Роспотребнадзоре назвали число россиян, обратившихся за помощью после укусов клещей

Роспотребнадзор: более 176 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей
С начала сезона обратились в медицинские учреждения обратились более 176 тысяч россиян в связи с укусами клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в ведомстве назвали вакцинацию. В первую очередь прививку рекомендуют сделать жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки туда. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Всего в 2026 году от КВЭ привились более 2,7 млн граждан России.

До этого сообщалось, что с января по май российские регионы провели тендеры на поставку вакцин для профилактики клещевого энцефалита на общую сумму 2,9 млрд рублей. Лидером по затратам стала Свердловская область, разместившая 207 тендеров почти на 391 млн рублей.

Ранее инфекционист объяснил, как правильно сдать клеща на анализ.

 
