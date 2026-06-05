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Общество

«Опасные сожители»: россиян предупредили о клещах в тополином пухе

Аллерголог Москаева: тополиный пух переносит клещей – опасных сожителей людей
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сам по себе тополиный пух действительно не опасен даже с точки зрения аллергии, однако он редко остается чистым. Наибольшие риски связаны с тем, что он переносит на себе клещей, рассказала 360.ru аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Речь идет не о тех клещах, которые переносят боррелиоз, впиваясь под кожу, а о растительноядных фитопаразитах, провоцирующих развитие аллергии, пояснила врач. По ее словам, они есть в каждой, даже в самой чистой квартире.

«Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители», — объяснила медик.

Что касается обычных клещей, то они, как правило, живут в траве и на низких кустах, в то время как пух летает по воздуху, поэтому добраться до него им непросто. Комары также в пухе не запутываются – они вполне справляются с доступом к человеку и без этого, заключила врач.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышева объяснила, что так как тополиный пух является переносчиком пыльцы и прочих раздражителей, аллергикам стоит соблюдать меры предосторожности. Дома она посоветовала включать кондиционер с функцией очистки воздуха или использовать очистители. При выходе на улице стоит надевать солнцезащитные или специальные очки, которые будут плотно прилегать к лицу. В период обострения она порекомендовала обратиться к врачу, который назначит антигистаминные препараты или аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) – прививку от аллергии.

Ранее россиянам объяснили, почему в будущем тополиный пух исчезнет.

 
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