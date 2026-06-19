Дрессировщик убил 11 собак и пытался сжечь их тела, чтобы скрыть улики

Калифорнийский дрессировщик собак признан виновным в гибели 11 животных, которых владельцы оставили на обучение. По данным следствия, мужчина держал собак в тесных клетках внутри раскаленного фургона, где они погибли от теплового удара, пишет Mirror.

54-летний Квонг Чун Сит, владелец школы дрессировки в округе Ориндж, был признан виновным по 11 эпизодам жестокого обращения с животными. Суд также признал его виновным в уничтожении улик и препятствовании расследованию. Его 24-летняя подруга Тинфэн Лю была осуждена за участие в сокрытии преступления и уничтожении доказательств.

Следствие установило, что собаки находились в небольших переносках внутри закрытого фургона в жаркую погоду. Все животные погибли. Одна из собак, щенок по кличке Рози, помимо теплового удара получила травмы тупым предметом. После смерти животных Сит попытался скрыть произошедшее. Он выдавал себя за владельцев собак и обращался в крематории для кремации тел. По версии обвинения, мужчина и его подруга отвозили останки в разные крематории, чтобы не вызвать подозрений.

Расследование началось после того, как хозяева собак получили сообщения о внезапной смерти своих питомцев. В одном из таких сообщений Сит утверждал, что собака по кличке Мико якобы «мирно умерла во сне», не испытывая боли и страданий. Он также пообещал вернуть деньги за обучение и передать владельцам прах животного.

Однако родственники питомцев заподозрили неладное и обратились в полицию. В ходе расследования правоохранители выяснили реальные обстоятельства гибели собак.

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