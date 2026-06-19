Ветврач объяснила опасность тополиного пуха для собак

Тополиный пух, переносящий пыльцу растений и другие раздражители, может негативно влиять на здоровье как людей, так и собак. Питомцы могут столкнуться с покраснением глаз, высыпаниями и рядом других проблем. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила ветеринарный врач, эксперт компании «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина.

Специалист объяснила, что тополиный пух, который попадает в глаза, нос, уши и на шерсть собак, может вызвать дискомфорт у питомца.

«Чаще всего проблемы проявляются со стороны глаз и дыхательной системы. У собак могут наблюдаться слезотечение, покраснение глаз, частое моргание, чихание, зуд и попытки тереть морду лапами. В некоторых случаях усиливаются кожные реакции — появляются покраснения, высыпания, воспаления между пальцами лап или расчесы», — подчеркнула она.

По словам ветеринара, особенно уязвимы оказываются глаза. При попадании на слизистую пух может провоцировать раздражение и воспалительный процесс. Однако если у собаки наблюдаются обильные выделения из глаз, сильный дискомфорт или покраснения рекомендуется отказаться от попытки самостоятельно помочь животному, обратившись за помощью к специалисту.

При проникновении в ушные раковины тополиный пух вызывает зуд и беспокойство, а в случае отсутствия своевременного ухода он может стать причиной воспаления.

Эксперт подчеркнула, что после каждой прогулки на улице необходимо внимательно осматривать глаза, уши и лапы собаки. Также стоит протирать шерсть влажной тканью, чтобы избавиться от пыльцы и мелких частиц, осевших на питомца. Особое внимание требуется животным, у которых есть хронические заболевания и аллергические реакции.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого предупреждал, что некоторые свежие фрукты и ягоды могут навредить здоровью собаки. По его словам, питомцу нельзя давать вишню, черешню, сливу, абрикос и персик, поскольку мякоть этих плодов часто вызывает у животных диарею.

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