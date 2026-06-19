Министр образования Эстонии вызвала скандал речью на русском языке

Глава Минобрнауки Эстонии Кристина Каллас обратилась к родителям государственной гимназии по-русски, чем вызвала негодование учителей. Об это сообщает эстонский портал ERR.

В публикации говорится, что это произошло на выпускной церемонии в гимназии в городе Кохтла-Ярве, где министр сначала выступила с поздравительной речью на эстонском языке, а потом на русском языке поблагодарила присутствующих за поддержку закона о поэтапном переходе образования на эстонский язык.

Педагоги гимназии были на столько возмущены поступком Каллас, что не запомнили сказанного ею.

«Это было настолько шокирующим, что саму речь я уже не помню так точно», — цитирует портал слова учительницы эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс.

В Эстонии с декабря 2022 года происходит поэтапный перевод образования на эстонский язык. Предполагается, что к 2030 году количество уроков на эстонском языке должно достичь 60%.

До этого стало известно, что власти Таллина хотят в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в 20 городских школах из-за острой нехватки педагогов, владеющих эстонским на требуемом уровне C1 и готовых вести на нем уроки.

Ранее сообщалось, что в Латвии разрешат русский язык только в особых случаях.