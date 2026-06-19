Сечин заявил о приоритете «Роснефти» поставкок нефтепродуктов на внутренний рынок

«Роснефть» ставит в приоритет обеспечение нефтепродуктами российских потребителей и практически не отправляет топливо на экспорт. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передает РИА Новости.

«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — это одна из основных задач компании «Роснефть». Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами», — отметил он.

Сечин гарантировал, что «Роснефть» в сложившихся обстоятельствах обеспечит топливом социально значимые объекты, бюджетные предприятия, промышленность и сельскохозяйственные компании.

В своем выступлении глава компании обратил внимание, что «Роснефть» не вводит никаких ограничений на заправку топливом на своих автозаправочных станциях (АЗС), поэтому нет необходимости создавать ажиотаж вокруг ситуации. При этом он отметил, что не приветствуется использование канистр для покупки бензина. Он заверил, что все АЗС будут функционировать без перебоев.

Ранее водителей предостерегли от хранения канистр с бензином на балконе.