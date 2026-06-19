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Общество

Два украинца получили сроки за поджог дома премьера Британии

Би-би-си: в Лондоне украинцам дали семь и два года тюрьмы за поджог дома Стармера
Shutterstock

Суд признал гражданина Украины Романа Лавриновича и гражданина Румынии Станислава Карпюка виновными в поджоге автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает «Би-би-си».

Лавриновича приговорили к семи годам заключения, Карпюка — к двум. Уточняется, что Лавринович сможет выйти на свободу по условно-досрочному освобождению после четырех лет и восьми месяцев.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемые устроили три пожара. Они подожгли дом Стармера на улице Каунтесс-роуд в Лондоне и машину, припаркованную возле дома.

В этом здании политик жил 20 лет, пока не переехал в официальную резиденцию. В момент происшествия он сдавал его в аренду. Также фигуранты подожгли дом, принадлежащий компании, связанной со Стармером на улице Эллингтон-стрит.

Обвинение настаивало на том, что основным организатором поджогов был Лавринович, который обсуждал их с неким пользователем «Эль Гроши» в мессенджере Telegram. Тот предложил Лавриновичу за поджог машины £2 тыс. фунтов (более 190 тыс.рублей), требуя в качестве доказательства фотоотчеты.

Ранее в Британии в поджоге «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.

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