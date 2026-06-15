Стало известно, сколько кофе в день не вредит сердцу

Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого — до 400 мг. Это примерно 3–4 чашки фильтр-кофе или 4–5 порций эспрессо. Превышение этой границы повышает риск нарушений сердечного ритма, тревожности, бессонницы и проблем с пищеварением. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

«Цифры — это ориентир, и у каждого человека своя чувствительность к кофеину. Многое зависит от индивидуальной реакции. Есть люди, у которых одна чашка эспрессо вечером дает сердцебиение и не дает уснуть. А есть и те, кто выпивает пять кружек в день и спит как младенец. Эти различия закладываются в генах: скорость работы фермента, расщепляющего кофеин в печени, у разных людей отличается в десятки раз», — объясняет Степанова.

Качество и тип напитка тоже имеют значение. Растворимый содержит меньше кофеина, чем зерновой, но в нем больше акриламидов — побочных веществ обжарки. Эспрессо концентрированнее по кофеину и действует короче. Капельный фильтр-кофе содержит хлорогеновые кислоты, которые помогают сосудам сохранять эластичность.

«По крупным мета-анализам, у людей, которые пьют 2–3 чашки фильтр-кофе в день, риск инсульта и развития сердечной недостаточности на 10–15% ниже, чем у тех, кто кофе вообще не пьёт. После 5–6 чашек польза исчезает, и начинается перегрузка миокарда. График пользы похож на перевернутую букву U: и слишком мало, и слишком много одинаково невыгодно», — отмечает врач.

Сократить суточную дозу врач советует нескольким группам. Людям с диагностированной аритмией (мерцательной, экстрасистолией) — до одной чашки в день и только утром. Беременным и кормящим женщинам — не больше 200 мг кофеина в сутки, это одна–две чашки. Подросткам до 18 лет кофе лучше ограничить или заменить какао. Пациентам с гастритом и язвой желудка в стадии обострения — пауза до выздоровления. Тем, кто принимает антидепрессанты, антиаритмики или некоторые антибиотики, важно обсудить совместимость с лечащим врачом.

Базовые правила для всех остальных просты: первая чашка — после завтрака, чтобы не раздражать слизистую желудка; последняя порция — не позже 14:00, чтобы кофеин успел вывестись до отхода ко сну. Между чашками нужно пить воду. Банка популярного энергетика равна одной–двум чашкам кофе и тоже считается в общую норму. Раз в год сдавать общий анализ крови и делать ЭКГ, чтобы видеть, как организм реагирует на привычную дозу.

«Идеальной нормы кофе для всех не существует. Есть только индивидуальная переносимость и здравый смысл. Если после чашки самочувствие отличное, сон не страдает, давление в норме — ваша личная безопасная доза найдена», — подытожила врач.

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