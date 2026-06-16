В Госдуме назвали лукавством статистику о снижении бедности в стране

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в России не стало меньше малоимущих, просто снизилась официальная граница бедности. По его мнению, таким образом перестают учитываться те, кто едва сводит концы с концами.

Накануне Росстат сообщил, что численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2026 года снизилась до 7,7% с 8,1% в отчетном периоде прошлого года.

«Нас опять стараются уверить, что в стране стало меньше бедных. Мы бы и рады поверить. Но не получается, потому что лукавая росстатовская методика подсчета бедности такова, что ее граница не совпадает с официальным прожиточным минимумом, что было бы логично, а все больше от него отстает. Вот и в первом квартале текущего года этот разрыв увеличился в сравнении с началом 2025-го. Только это уже не граница бедности, а порог нищеты, за которым живут миллионы людей, для которых недостижим даже прожиточный минимум в 18 939 рублей, хотя его впору было бы назвать непрожиточным», — подчеркнул Миронов.

Парламентарий считает, что победить бедность можно повышая доходы тех, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем.

«Надо поднять МРОТ до 60 тысяч, переходить к поквартальной индексации пенсий, переходить к 13-й пенсии и 13-й зарплате, повышать стипендии, отменять подоходный для малоимущих, избавлять людей от долгов, сдерживать цены и коммунальные тарифы. Тогда мы получим настоящий рост благосостояния, а не манипуляции с цифрами, за которыми пустота», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.