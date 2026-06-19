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Общество

Жителей столичного региона предупредили о скором резком ухудшении погоды

МЧС: до вечера пятницы в Москве и Подмосковье ожидаются грозовые ливни
Telegram-канал «SHOT»

В ближайшее время в Москве и Подмосковье местами пройдут дожди с грозами, при которых ветер может усилиться до отдельных порывов со скоростью 15 м/с. Предупреждение о резком изменении погодных условий опубликовано на официальном сайте главного управления МЧС по Московской области.

Ведомство ссылается на прогноз от Центрального управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому кратковременные дожди с грозами начнутся в столичном регионе уже через один-два часа. Предполагается, что такая погода может сохраниться до 21:00 мск.

В МЧС призвали жителей Москвы и Подмосковья по возможности не выходить на улицу, а если без этого не обойтись — одеваться по погоде и брать с собой зонты. Водителям в ведомстве посоветовали на время ливня парковаться у обочины, избегая остановок возле рекламных щитов и других потенциально опасных при ветре конструкций.

В случае грозы в МЧС предостерегли от попыток спрятаться под одиночными деревьями и высокими металлическими конструкциями.

«Помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним», — отмечается в сообщении.

Жителям частных домов в сельской местности МЧС посоветовало на время грозы закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляцию, а также отказаться от топки печи, поскольку поднимающиеся над трубой разогретые газы имеют низкое сопротивление и могут стать проводником для разряда молнии.

Кроме того, МЧС призвало во время грозы не разговаривать по телефону, не подходить близко к водостокам с крыш, антеннам и ЛЭП, внутри дома не стоять перед окнами и не включать телевизор и другие электроприборы.

Ранее стало известно, когда в Москву вернется настоящее лето.

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