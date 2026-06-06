Школьники пожаловались на ошибки и путаницу в ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор ответил на жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ по русскому

Российские школьники начали массово жаловаться на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе — в Рособрнадзоре на это ответили тем, что школьники «не разобрались». Соответствующее заявление опубликовано в официальном канале ведомства в Telegram.

Так, один из школьников Санкт-Петербурга заявил, что в 27 задании ЕГЭ по русскому языку произошла путаница: темы и опорные тексты якобы были перепутаны.

Другие выпускники заметили опечатку в четвертом задании: в слове «позвала» было две буквы «а», прописная и строчная.

В Рособрнадзоре признали наличие опечатки признали, однако заявили, что она не повлияла бы на успешное выполнение задания, так как ударная буква была выделена верно.

Ведомство также подчеркнули, что жалобы школьников на несоответствие текстов и тем в задании 27 необоснованны. Рособрандзор пояснил свою позицию и подчеркнули, что все поступающие замечания были проанализированы и своевременно переданы в Федеральный институт педагогических измерений. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников, заверили в Рособрнадзоре.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.