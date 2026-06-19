Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25

На подлете к Москве сбили 25 беспилотников ВСУ

Система ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Таким образом, с начала суток, согласно опубликованным сообщениям Собянина, на подлете к Москве сбили 25 БПЛА.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.