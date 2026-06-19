Полиция Пензы отреагировала на сообщения о якобы принудительном наборе контрактников

В УМВД по Пензенской области опровергли сообщения о массовых рейдах, в ходе которых полицейские якобы задерживают мужчин и принуждают их подписывать контракты с Минобороны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что сотрудники полиции действительно участвовали в рейдах вместе с военным следственным отделом Следственного комитета по Пензенскому гарнизону. Однако целью мероприятий был поиск граждан, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Такие рейды проводятся на регулярной основе и носят плановый характер, добавили в УМВД.

До этого петербургская полиция выявила «десятки нелегалов и уклонистов» при проведении рейда на двух крупных объектах города. Проверки прошли на овощебазе на Софийской улице и в распределительном центре крупной торговой сети на Московском шоссе. Всего проверили более 700 человек, из которых примерно 500 — иностранные граждане. Около 30 нелегалов доставили в полицию и составили протоколы о нарушении миграционного законодательства. Также выявили более 60 граждан, которые уклонялись от воинской службы.

Ранее в Петербурге почти 100 мигрантов решили заключить контракт.