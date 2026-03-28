В Петербурге на овощебазе и складе поймали десятки нелегалов и уклонистов

Полиция Петербурга нашла 30 нелегалов и 61 уклониста на складе и овощебазе

Петербургская полиция выявила «десятки нелегалов и уклонистов» при проведении рейда на двух крупных объектах города. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Были проверены овощебаза на Софийской улице и распределительный центр одной крупной торговой компании на Московском шоссе. В рейде принимали участие сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии, а также военные следователи.

Для проверки были намеренно выбраны объекты, на которых «в трудовом процессе активно задействованы приезжие из стран ближнего зарубежья».

Рейд охватил более 700 человек, включая примерно 500 иностранных граждан. Среди них было выявлено около 30 нелегалов — их забрали в полицию и составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

Кроме того, выявили более 60 натурализованных гражданНатурализованные граждане — это иностранцы или лица без гражданства, получившие паспорт государства добровольно, пройдя юридическую процедуру натурализации (подачу заявления, соблюдение сроков проживания, экзамены)., которые уклонялись от исполнения воинской обязанности.

«Чтобы не откладывать решение этого вопроса, уклонистов передали представителям военных комиссариатов», — сообщили в полиции Санкт-Петербурга.

Параллельно с рейдом сотрудники городской Госавтоинспекции проводили проверку автомобилей, которая охватила в общей сложности более 230 транспортных средств. Среди водителей были выявлены нарушители ПДД: на них составили протоколы за непристегнутые ремни безопасности, неисправности машины и отсутствие страхового полиса.

Ранее Путин запретил выдворять из России служащих в армии иностранцев.