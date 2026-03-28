Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге на овощебазе и складе поймали десятки нелегалов и уклонистов

Полиция Петербурга нашла 30 нелегалов и 61 уклониста на складе и овощебазе
Петербургская полиция

Петербургская полиция выявила «десятки нелегалов и уклонистов» при проведении рейда на двух крупных объектах города. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Были проверены овощебаза на Софийской улице и распределительный центр одной крупной торговой компании на Московском шоссе. В рейде принимали участие сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии, а также военные следователи.

Для проверки были намеренно выбраны объекты, на которых «в трудовом процессе активно задействованы приезжие из стран ближнего зарубежья».

Рейд охватил более 700 человек, включая примерно 500 иностранных граждан. Среди них было выявлено около 30 нелегалов — их забрали в полицию и составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

Кроме того, выявили более 60 натурализованных гражданНатурализованные граждане — это иностранцы или лица без гражданства, получившие паспорт государства добровольно, пройдя юридическую процедуру натурализации (подачу заявления, соблюдение сроков проживания, экзамены)., которые уклонялись от исполнения воинской обязанности.

«Чтобы не откладывать решение этого вопроса, уклонистов передали представителям военных комиссариатов», — сообщили в полиции Санкт-Петербурга.

Параллельно с рейдом сотрудники городской Госавтоинспекции проводили проверку автомобилей, которая охватила в общей сложности более 230 транспортных средств. Среди водителей были выявлены нарушители ПДД: на них составили протоколы за непристегнутые ремни безопасности, неисправности машины и отсутствие страхового полиса.

Ранее Путин запретил выдворять из России служащих в армии иностранцев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!