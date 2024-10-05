В Петербурге почти 100 мигрантов решили пойти в армию

В Санкт-Петербурге не менее 100 мигрантов решили заключить контракт с Вооруженными силами России после масштабного рейда на Сенном и Апраксином рынках. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Представители силовых ведомств организовали рейд 4 октября. Они проверили свыше 600 человек, включая иностранных граждан. Более 150 человек доставили в военные комиссариаты, а 139 мигрантов отправили для проверки в полицию.

«На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы в военкоматах не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту», — отметили в ведомстве.

При этом один иностранец отказался вставать на воинский учет. Уже приняты меры, чтобы лишить его гражданства Российской Федерации, добавили в СК.

Накануне в Москве в ходе рейдов на строительных площадках представители силовых структур проверили свыше 400 человек. Выяснилось, что 100 иностранцев получили паспорт гражданина РФ, но не встали на воинский учет. Их направили в военный комиссариат.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.