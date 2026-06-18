Диетолог предупредил, кому опасно пить кофе с сиропами

Кофе с сиропами не стоит употреблять людям, которые страдают лишним весом, ожирением, сахарным диабетом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, сироп является достаточно вредным продуктом, который может провоцировать скачки сахара в крови. Кроме того, он быстро усваивается в организме.

«Люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом - им категорически не рекомендуется употреблять такие продукты. Увеличивается риск как повышения сахара в крови, так и противоположного эффекта, когда сахар может упасть ниже нормы», — пояснил Поляков.

Диетолог добавил, что быстрые сахара зачастую переходят в запасы жира, что грозит лишним весом и повышает нагрузку на печень. Если сироп приготовили с использованием подсластителей с искусственными компонентами, он может привести к различным расстройствам ЖКТ, заключил эксперт.

Ученые до этого выявили новые возможные риски, связанные с употреблением продуктов, подслащенных кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Исследование на молодых самках крыс линии Sprague-Dawle показало, что регулярное потребление HFCS-сладкой воды увеличивало массу надпочечников — признак хронического стресса, а также удлиняло эстральные циклы, свидетельствующие о нарушениях репродуктивной функции.

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