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Общество

Мужчина, изрезавший врачей в Махачкале, предстанет перед судом

В Махачкале будут судить мужчину, который изрезал двух врачей

В Махачкале перед судом предстанет мужчина, который набросился на работников больницы с ножом и изрезал их. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении мужчины завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Обвиняемый, вооруженный ножом, внезапно набросился на врачей, ударив хирурга в шею и ранив травматолога, бросившегося на помощь коллеге. Пострадавшие получили серьезные телесные повреждения. Их жизнь удалось спасти только благодаря своевременной помощи.

Ранее пьяный москвич напал на сотрудников скорой с ножом и плоскогубцами.

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