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Общество

Пьяный москвич напал на сотрудников скорой с ножом и плоскогубцами

112: в Москве пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Привокзальной площади в Зеленограде, 44-летний мужчина в неадекватном состоянии угрожал медикам плоскогубцами и ножом. На место прибыл наряд Росгвардии, при задержании росгвардейцы изъяли предметы, которыми злоумышленник угрожал врачам.

Мужчина признался, что принял сотрудников скорой за людей, которые могли представлять для него угрозу. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Калуге пациент напал с ножом на фельдшера скорой помощи. 48-летний пациент внезапно напал с ножом на фельдшера и не менее семи раз ударил по голове. Пострадавший активно сопротивлялся, что позволило ему выжить. Коллеги оказали раненому экстренную помощь

Ранее во Владивостоке мигрантка плюнула в лицо стоматологу и обещала избить.

 
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