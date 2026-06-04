Пьяный москвич напал на сотрудников скорой с ножом и плоскогубцами

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Привокзальной площади в Зеленограде, 44-летний мужчина в неадекватном состоянии угрожал медикам плоскогубцами и ножом. На место прибыл наряд Росгвардии, при задержании росгвардейцы изъяли предметы, которыми злоумышленник угрожал врачам.

Мужчина признался, что принял сотрудников скорой за людей, которые могли представлять для него угрозу. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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