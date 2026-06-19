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Общество

В Подмосковье после атаки дронов погиб ребенок

Воробьев: в Подмосковье погибла восьмилетняя девочка после атаки дронов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Восьмилетняя девочка погибла в Раменском в результате пожара, возникшего после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, во время происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала. Воробьев выразил соболезнования родным погибшей и сообщил, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Губернатор также рассказал, что сейчас основная задача властей — помочь всем пострадавшим и как можно быстрее устранить последствия атаки. По его данным, в Московской области повреждения получили 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах и по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.

Как отметил Воробьев, специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта будут определены подрядчики и начнется восстановление. Там, где повреждения оказались незначительными, ремонт проведут силами муниципалитетов и управляющих компаний.

Глава Подмосковья добавил, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. О ходе восстановительных работ власти пообещали информировать дополнительно.

Ночью и утром 18 июня Подмосковье подверглось атаке дронов, были повреждены объекты в нескольких населенных пунктах.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.

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