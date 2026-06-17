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Общество

Мужчина выпал из самодельного паралета в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина выпал из самодельного паралета
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае мужчина получил травмы, выпав из самодельного паралета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Минуса Минусинского района, когда пилот летал на самодельном паралете. В какой-то момент он выпал из него.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверяется соблюдение требований воздушного законодательства.

До этого в Карелии на видео сняли, как пьяный водитель выпал из авто в момент ДТП. После случившегося он, шатаясь, поднялся, сел за руль и уехал.

Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.

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