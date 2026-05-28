Мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной поход на вечеринку

В Малайзии суд приговорил местного жителя к штрафу за ложное заявление об ограблении. Об этом сообщает Mothership.

Местный житель отправился развлекаться с друзьями. Он пил алкоголь до утра и в какой-то момент потерял мобильный телефон. Мужчина запаниковал не из-за пропажи гаджета, а потому что боялся гнева возлюбленной.

Чтобы она не узнала правду, он пошел в полицию и заявил, что на него напали двое мотоциклистов и ограбили. Сотрудники полиции изучили историю и нашли ее подозрительной. Тогда потерпевший попытался подать второе заявление, но прямо в отделении разрыдался и признался в обмане. Он объяснил, что хотел любой ценой утаить от девушки свое пьяное приключение. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа.

