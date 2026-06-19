В Московском зоопарке на свет появился детеныш редкой двухцветной змеи

В Московском зоопарке произошло важное событие — на свет появился детеныш редкой мексиканской двухцветной змеи. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

В зоопарке рассказали, что этот вид змей считается уникальным, так как является единственным представителем семейства Loxocemidae и крайне редко встречается в зоопарках мира. Это неядовитая змея с повадками роющих змей и с анатомическими особенностями, характерными для настоящих питонов.

Змееныш появился на свет 23 мая. Это самка длиной около 20–25 сантиметров. Ее родители, которым сейчас около десяти лет, также родились в Московском зоопарке. После того как самка отложила яйца, сотрудники поместили их в инкубатор, и спустя два месяца из трех яиц вылупился один детеныш.

«Появление на свет детеныша мексиканской двухцветной змеи — важное событие не только для нашего зоопарка, но и для мирового герпетологического сообщества», — подчеркнула директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В начале июня стало известно, что в Ленинградском зоопарке у манулов родились котята. Пол четверых детенышей пока неизвестен. Пока котятам нужен покой, поэтому посетителей просят соблюдать тишину около вольеров.

Ранее в Московском зоопарке показали недавно родившегося капуцина-плаксу.