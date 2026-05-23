В Московском зоопарке показали недавно родившегося капуцина-плаксу

Московский зоопарк сообщил о рождении капуцина-плаксы

Детеныш капуцина-плаксы появился на свет в Московском зоопарке, который сообщил об этом в своем официальном Telegram-канале. Пол малыша определят через несколько месяцев, когда он перестанет постоянно цепляться за шерсть матери.

Директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что капуцин родился 9 апреля. Оба его родителя — тоже здешние уроженцы, но самец Матрос на некоторое время переезжал в Екатеринбург. Эта пара — многодетная: у них уже девять детенышей, некоторые успели повзрослеть и перебраться в другие зоопарки.

В первые дни после родов Нори пряталась с детенышем в укромных уголках, но сейчас уже подпускает к нему других взрослых сородичей, разрешает его обнюхивать и перебирать ей шерсть. В этот близкий круг входят братья новорожденного Норман и Кутуш, а также его бабушка Смолли.

Самцы капуцинов-плакс не помогают самкам в уходе за новорожденными и подключаются к воспитанию своего потомства намного позже. До трех месяцев детеныши питаются только материнским молоком, потом начинают пробовать пищу, которую роняют взрослые особи. В Московском зоопарке представителей этого вида кормят фруктами и овощами, орехами, яйцами и курятиной, йогуртом, комбикормом, сухофруктами и семечками.

