Мошенники создали приложения под видом удаленных из AppStore и Google Play

Мошенники начали активно навязывать россиянам вредоносные приложения, распространяя их под видом ранее удалённых из App Store и Google Play. Об этом депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фейковые приложения аферисты загружают на фальшивые сайты, выдавая их за официальные версии программ. Скачивая такое приложение, пользователь добровольно устанавливает на своём устройстве вредоносное ПО, сливая данные мошенникам, а также предоставляя доступ ко всей информации на смартфоне. Немкин подчеркнул, что теперь аферисты реже рассылают ссылки на почту и в мессенджеры, вместо этого заманивая своих жертв и вынуждая их по своей инициативе установить приложение.

«Для человека это выглядит как решение проблемы, а на практике может привести к потере аккаунтов, денежных средств и конфиденциальных данных, – пояснил депутат. ― Высокая позиция сайта в поиске давно перестала быть гарантией его надёжности. Перед установкой любого приложения необходимо убедиться, что ссылка опубликована на официальных ресурсах разработчика».

Он также призвал оценивать возраст домена, с подозрением относясь к недавно созданным ресурсам. Любые программы и приложения важно скачивать строго с официальных магазинов и сайтов, где их размещают разработчики.

«Несколько минут проверки могут уберечь от серьёзных финансовых и репутационных последствий», – заключил депутат.

Россиян ранее предупредили о создании голосовых слепков из развёрнутых ответов с мошенниками.