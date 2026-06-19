Россиян предупредили о риске развернутых ответов при беседе с незнакомцами

Во время телефонного разговора многие стараются избегать формулировок с согласием и подтверждением, опасаясь, что такие ответы станут использоваться мошенниками. Однако важно учитывать, что материалом для создания голосового слепка может послужить любой развернутый ответ – об этом в беседе с RT россиян предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он призвал по возможности вообще не брать трубку при звонках с незнакомых номеров, не вести разговоры с неопределенными лицами. Часто звонящий может задать вопрос, согласен ли абонент продолжить разговор. Получая ответ: «да, согласен», он уже фактически имеет голосовую подпись гражданина, которую в дальнейшем можно применить в любом тексте.

«Лучшая стратегия — вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами, — подчеркнул эксперт. — Не произносите ни «да», ни «нет», ни «алло», которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса».

Ранее дипфейки назвали одним из самых опасных видов киберпреступлений.