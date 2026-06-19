Стало известно о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Волгоградом

Состояние мужчины и девочки, пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Чернышковском районе Волгоградской области, оценивается как средней тяжести и стабильное. Об этом сообщает местное издание V1.
Мужчина лежит в волгоградской городской клинической больнице скорой помощи № 25, 12-летняя девочка — в реанимации больницы № 7. Медики сообщили, что состояние обоих пациентов удалось стабилизировать.
Самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин в Чернышковском районе 13 июня во время обработки сельскохозяйственных полей. Пилот согласился взять девочку-подростка с собой в кабину по просьбе ее отца. После аварии обоих экстренно госпитализировали, мужчину прооперировали.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее была установлена предварительная причина крушения самолета в Подмосковье.