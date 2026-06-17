Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом

ТАСС: на борту рухнувшего под Волгоградом самолета была 12-летняя девочка

Пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета у хутора Алешкин в Волгоградской области девочка находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

«Девочка проходит лечение в условиях реанимации 7-й больницы, ее состояние тяжелое», — уточнили в организации.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 13 июня. По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Уточняется, что пилот взял девочку на борт легкомоторного самолета по просьбе ее отца. При жесткой посадке оба получили травмы и были госпитализированы. Пилота прооперировали.

Воздушное судно использовалось для обработки сельскохозяйственных полей.

До этого очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем «кукурузник» резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

Ранее прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесии.