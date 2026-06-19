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Общество

Эксперт: адрес мошеннического сайта может отличаться одной буквой

IT-специалист Титов призвал внимательно проверять адреса сайтов перед переходом
JackCA/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня жертвой мошенников может стать даже технически грамотный человек, поскольку их уловки становятся все изощреннее. Об этом в беседе с РИАМО предупредил IT-специалист Михаил Титов. Защита, по его словам, строится на соблюдении простых, но важных правил.

«Всегда проверяйте адресную строку браузера. Мошеннический сайт может выглядеть идентично настоящему, но адрес будет отличаться одной буквой или символом. Наличие замочка HTTPS не гарантирует безопасность — мошенники тоже умеют его получать», — отметил эксперт.

Он также порекомендовал использовать уникальные сложные пароли для каждого ресурса и хранить их в менеджере паролей. Кроме того, стоит включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок.

Заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин до этого говорил, что о возможном взломе телефона или компьютера могут свидетельствовать быстрая разрядка батареи, замедление работы устройства, неизвестные приложения и подозрительная активность в аккаунтах.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана при поиске работы.

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