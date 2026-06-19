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Общество

Россиянам рассказали о новой схеме обмана при поиске работы

МВД предупредило о мошенническом боте с фальшивым заработком
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать специальный бот, в котором соискателям демонстрируют якобы заработанные деньги за выполнение простых заданий. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что после выполнения несложных заданий злоумышленники направляют потенциальную жертву в специальный бот. На экране отображаются фиктивные данные о начисленном доходе, включая баланс, размер заработка и даже суммы в долларах.

Как отметили в МВД, вывести эти средства невозможно. Бот сообщает, что выплаты якобы доступны только в рублях, однако механизм конвертации валюты отсутствует.

В министерстве подчеркнули, что никакого заработка в действительности не существует. Все отображаемые суммы являются фиктивными и используются лишь для того, чтобы убедить человека оплатить «комиссию», пройти «верификацию» или внести очередной платеж.

Ранее МВД предупреждало о мошеннических сайтах-клонах государственных ресурсов.

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