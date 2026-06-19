Ребенок впал в кому после того, как мать на три часа бросила его в машине на жаре

В Кузбассе мать на три часа бросила сына в машине на жаре, он впал в кому

В Кузбассе семилетний мальчик впал в кому после того, как мать на три часа бросила его в машине на жаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Таштаголе. Женщина приехала с ребенком из Новокузнецка на личном автомобиле — она заблокировала двери и ушла по делам.

Мальчик остался в салоне один. Предварительно, родительницы не было около трех часов. Вернувшись, она обнаружила сына без сознания и вызвала медиков. Врачи диагностировали тепловой удар, ребенка в состоянии комы поместили в реанимацию.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. Ей грозит до года лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону мать бросила коляску с ребенком на остановке и скрылась.