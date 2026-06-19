В России утвердили ГОСТ с правилами уборки помещений

Росстандарт: в России с 1 июля вступит в силу новый ГОСТ по уборке помещений

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю.

ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования.

Также в документе указано, что перед началом уборки необходимо проверить совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, правильно подготовить растворы с учетом их концентрации и срока годности, а также определить оптимальную скорость проведения работ.

Кроме того, стандарт рекомендует использовать сухую вакуумную уборку в местах, недоступных для швабры. Небольшие рабочие зоны предлагается очищать влажными или спиртовыми салфетками.

Для влажной уборки документ предусматривает использование двух или трех ведер с водой. Такой способ рекомендуется применять при наличии загрязнений. При этом перед использованием швабру необходимо обработать химическими средствами.

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