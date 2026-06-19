Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России утвердили ГОСТ с правилами уборки помещений

Росстандарт: в России с 1 июля вступит в силу новый ГОСТ по уборке помещений
Максим Блинов/РИА «Новости»

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю.

ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования.

Также в документе указано, что перед началом уборки необходимо проверить совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, правильно подготовить растворы с учетом их концентрации и срока годности, а также определить оптимальную скорость проведения работ.

Кроме того, стандарт рекомендует использовать сухую вакуумную уборку в местах, недоступных для швабры. Небольшие рабочие зоны предлагается очищать влажными или спиртовыми салфетками.

Для влажной уборки документ предусматривает использование двух или трех ведер с водой. Такой способ рекомендуется применять при наличии загрязнений. При этом перед использованием швабру необходимо обработать химическими средствами.

Ранее Росстандарт утвердил первый в мире ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!