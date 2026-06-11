Росстандарт утвердил первый ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ

В России 1 сентября вступает в силу первый ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся игрушек, использующих технологии искусственного интеллекта. Этот стандарт впервые устанавливает единые правила для обеспечения безопасности и ответственного использования ИИ в детских товарах, пишет РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, данный стандарт не имеет аналогов на международной арене и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

ГОСТ охватывает игрушки с элементами искусственного интеллекта, предназначенные для детей в возрасте от одного года до 14 лет. К таким изделиям относятся интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, роботизированные игрушки, умные устройства и игровые консоли с элементами ИИ. Однако стандарт не распространяется на программное обеспечение и цифровые сервисы общего назначения, специализированные медицинские устройства для детей и товары, которые не являются игрушками по своему функционалу.

Документ вводит систему требований для современных игрушек по нескольким важным направлениям. В их числе — традиционная безопасность, охватывающая физические, механические и пожарные аспекты, а также цифровая и информационная безопасность. Кроме того, особое внимание уделяется психоэмоциональной безопасности, исключающей сценарии, которые могут вызывать страх, тревогу или чрезмерную привязанность у детей.

Стандарт также акцентирует внимание на защите персональных данных детей. В частности, он требует минимизации объема собираемой информации, получения согласия родителей на обработку данных, ограничения передачи информации третьим лицам и обеспечения безопасности хранения данных. Также предусмотрены специальные требования для использования биометрической информации.

Ранее Россию назвали одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта.