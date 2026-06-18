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Общество

Эксперт по ЖКХ рассказал, как заставить соседей убрать личные вещи из тамбура

Эксперт по ЖКХ Бондарь: личные вещи нельзя оставлять в общем тамбуре подъезда
Eleni Mavrandoni/Shutterstock/FOTODOM

Оставлять на хранение личные вещи в общем тамбуре в подъезде нельзя из-за правил пожарной безопасности — коробки, шкафы и коляски могут помешать жильцам при эвакуации. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Часто в подъездах можно увидеть, как жильцы обустраивают общие тамбуры под собственные нужды, размещая там шкафы, коляски или велосипеды. С точки зрения Жилищного кодекса РФ коридоры внутри многоквартирного дома признаются общим имуществом всех собственников квартир. Самовольно занимать эти площади, превращая их в персональные места хранения, не допускается. Основной запрет на хранение личных вещей в межквартирных пространствах связан с требованиями безопасности. Мебель, коробки или транспортные средства в узком проходе способны помешать людям оперативно покинуть здание при пожаре. Подобные действия со стороны соседей создают реальную угрозу для жизни жильцов дома», — сказал он.

По словам эксперта, если переговоры с владельцами вещей не приносят результата, можно обратиться в управляющую организацию или ТСЖ.

«Заявление в такую компанию легко отправить в электронном виде через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Обычно сотрудники проверяют тамбур и выдают нарушителю письменное требование освободить проход в определенный срок. Когда предписания управляющей компании игнорируются, имеет смысл обратиться в органы МЧС или Жилищную инспекцию. Инспекторы вправе приехать с проверкой, зафиксировать нарушение правил безопасности и выписать виновнику штраф, например, по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ от 5 до 15 тысяч рублей. Эта мера часто заставляет собственников быстрее убрать свое имущество из коридора», — добавил он.

Бондарь подчеркнул, что в сложных ситуациях проблему можно решить и через суд.

«Управляющая организация или любой из жильцов дома могут подать иск с требованием освободить места общего пользования. Судебные органы в таких разбирательствах, на мой взгляд, встают на сторону безопасности и обязывают освободить тамбур от посторонних предметов», — заключил он.

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