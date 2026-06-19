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Общество

Москву снова накроет дождевой волной

Синоптик Шувалов: с понедельника Москву накроет новой волной осадков
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Предстоящие выходные в столичном регионе будут солнечными и тёплыми. Однако уже с начала следующей недели регион накроет очередная волна дождей, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в эти выходные ожидается высокое атмосферное давление, которое перешагнёт норму – порядка 748-750 мм рт.ст.. При этом будет дуть юго-западный ветер, его скорость не превысит 2-5 м/с. Воздух в дневные часы в субботу прогреется до +20-22 градусов, а в воскресенье до +23-25 градусов.

«И после этой недели дождей, мы получим выходные без осадков. Но, к сожалению, следующая волна осадков придёт в Москву уже в понедельник», — добавил Шувалов, отметив, что похолодания при этом не прогнозируется – очередная волна осадков не отразится на температуре воздуха.

Синоптик ранее ответил, когда в Москву вернётся настоящее лето.

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