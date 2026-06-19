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Общество

Российский охотник выстрелил в знакомого, приняв его за лося

В Томской области охотник выстрелил в знакомого, приняв его за лося

В Томской области 48-летний охотник случайно выстрелил в 45-летнего знакомого, перепутав его с лосем. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района. Мужчина со знакомым охотились в лесном лесу. В какой-то момент охотник заметил движущуюся по озеру лодку с человеком, но спутал ее с лосем и выстрелил из гладкоствольного ружья.

Заряд попал потерпевшему прямо в грудную клетку. Он не выжил. Стрелок полностью признал свою вину. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, назначены медицинские и баллистическая экспертизы. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Кузбассе охотники обстреляли 17-летнего юношу, перепутав его со зверем.

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