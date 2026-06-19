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Общество

Психолог предупредил о последствиях удаленки для психики

Психолог Евстигнеев: удаленка может вызвать тревожное расстройство
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники, которые работают в удаленном формате, могут столкнуться тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

«С точки зрения эволюционной биологии человеческий мозг формировался в условиях постоянного группового взаимодействия. Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия: короткий кивок соседу, мимолетный разговор у кофемашины, улыбка прохожего и так далее», – пояснил психолог.

По его словам, такие события помогают удерживать миндалевидное тело в спокойном состоянии. В случае с удаленкой естественные заземлители исчезают, поэтому мозг оказывается в состоянии социальной и сенсорной изоляции. Это может запустить мягкую, но непрерывную выработку гормонов стресса, что ощущается как беспричинный рост тревожности. Евстигнеев предупредил, что это состояние может перейти в клиническую патологию, поэтому важно следить за своим состоянием.

Врач-терапевт Алена Юсупова до этого говорила, что удаленная работа грозит целым каскадом патологических изменений организма, если человек крайне редко выходит из дома, предпочитая проводить время в четырех стенах. По ее словам, страдает практически все – от костей и сосудов до мозга, катастрофически недополучающего кислород.

Ранее россиянам рассказали о закрепленном в ТК РФ праве перейти на удаленку.

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