Выпускницы детдома в Ессентуках раскрыли, почему годами не заявляли о насилии

Выпускницы детского дома в Ессентуках, заявившие о насилии со стороны педагога, на протяжении нескольких лет не обращались в правоохранительные органы, опасаясь, что им не поверят из-за давности произошедшего. Об этом РИА Новости рассказала руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко.

По ее словам, одна из выпускниц ессентукского детского дома во вторник обратилась на горячую линию движения за помощью. После этого в четверг следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц учреждения в период с 2012 по 2016 год.

Левченко сообщила, что пострадавшие долго не решались заявить о случившемся, поскольку считали, что из-за прошедших лет их словам не поверят. Кроме того, они опасались, что при недостатке доказательств их могут обвинить в клевете.

По словам главы движения, обратиться в правоохранительные органы женщины решили после того, как узнали, что подозреваемый получил еще одно педагогическое образование и продолжает работать с детьми.

Как сообщили следователи, мужчина задержан и во время допроса признал вину. Также у него изъяли электронные устройства, на которые, по данным следствия, он записывал свои противоправные действия.

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