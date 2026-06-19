Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Выпускницы детдома в Ессентуках раскрыли, почему годами не заявляли о насилии

Выпускницы детдома в Ессентуках годами молчали о насилии от педагога
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Выпускницы детского дома в Ессентуках, заявившие о насилии со стороны педагога, на протяжении нескольких лет не обращались в правоохранительные органы, опасаясь, что им не поверят из-за давности произошедшего. Об этом РИА Новости рассказала руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко.

По ее словам, одна из выпускниц ессентукского детского дома во вторник обратилась на горячую линию движения за помощью. После этого в четверг следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц учреждения в период с 2012 по 2016 год.

Левченко сообщила, что пострадавшие долго не решались заявить о случившемся, поскольку считали, что из-за прошедших лет их словам не поверят. Кроме того, они опасались, что при недостатке доказательств их могут обвинить в клевете.

По словам главы движения, обратиться в правоохранительные органы женщины решили после того, как узнали, что подозреваемый получил еще одно педагогическое образование и продолжает работать с детьми.

Как сообщили следователи, мужчина задержан и во время допроса признал вину. Также у него изъяли электронные устройства, на которые, по данным следствия, он записывал свои противоправные действия.

Ранее концертмейстера из Екатеринбурга отдали под суд за растление малолетних.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!