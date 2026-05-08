Концертмейстера из Екатеринбурга отдали под суд за растление малолетних

Концертмейстера одной из хоровых школ Екатеринбурга обвинили в растлении несовершеннолетних. Как сообщает kp.ru, прокуратура запросила для 51‑летнего преподавателя 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, педагог с 24‑летним стажем был задержан весной 2025 года. В 2021 году мужчина стал лауреатом городской премии «Во славу Екатеринбурга».

Его бывшая ученица утверждает, что не замечала ничего подозрительного, когда сама пела в хоре.

«Он был концертмейстером, ездили на конкурсы вместе. Все было хорошо. <...> Он казался мне обычным ботаником, к тому же слишком утонченным. Талантливый пианист, да. Но как на мужчину я бы на него не посмотрела», — заявила она журналистам.

Педагогу предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК , предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом суд ранее дважды отказывался взять его под стражу, и фигурант находился под домашним арестом.

Дело рассматривается в Свердловском областном суде, заседания проходят в закрытом режиме

