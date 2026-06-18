Выпускницы детдома в Ессентуках обвинили бывшего воспитателя в сексуальном насилии

В Ессентуках бывший воспитатель детского дома признался в насилии над детьми

В Ессентуках задержали 64-летнего бывшего воспитателя детского дома, которого подозревают в сексуальном насилии над несколькими воспитанницами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Девушки рассказали, что мужчина домогался их больше 10 лет назад — в 2012-2016 годах. Он просил никому не говорить о происходящем, поэтому жертвы долго скрывали факт насилия.

Узнав о произошедшем, следователи незамедлительно возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Суд, скорее всего, изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе пенсионер признал вину и раскаялся. Его мобильный телефон, ноутбук и планшет изъяли, так как на этих устройствах он фиксировал противоправные действия.

Следствие просит всех, кто также мог пострадать от действий мужчины, обратиться в следственный отдел по Ессентукам.

Ранее концертмейстера из Екатеринбурга отдали под суд за растление малолетних.