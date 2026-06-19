В Новосибирске загорелся жилой дом

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает ngs.ru.

В публикации отмечается, что инцидент произошел по адресу: улица Народная, дом 57.

Очевидцы утверждают, что к дому приехали пожарные и экипажи ДПС, движение по прилегающей улице было перекрыто.

«Также читатели сообщают, что во время происшествия пострадала 50-летняя женщина, ее увезли в ожоговый центр», — говорится в публикации.

Позднее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в доме произошел взрыв газа, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

До этого в МЧС Башкирии рассказали, что в селе Кундяк пенсионерку нашли без признаков жизни после пожара в частном доме, в жилище предположительно ударила молния.

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Огонь охватил бревенчатый дом общей площадью 60 квадратных метров. До прибытия пожарных очевидцы вынесли из горящего здания 84-летнюю женщину, прибывшие медики скорой помощи спасти пенсионерку не смогли.

Ранее пожар в ТЦ «Белая Дача» потушили.