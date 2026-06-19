Дело блогера Лерчек передали другому судье

Уголовное дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое было приостановлено до ее выздоровления от рака желудка четвертой стадии, передано для рассмотрения другому судье. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что дело передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его, судье Джемалу Курбанову.

«При этом в сам суд обращение прокуратуры пока не поступало», — подчеркивает агентство.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

Ранее брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши.