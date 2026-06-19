В Гидрометцентре объяснили, когда усиливается прогрев океанов

После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию.

В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами.

Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными, возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа.

Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара.