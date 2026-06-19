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Общество

В ОАЭ запретили детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Правительство ОАЭ запретило детям до 15 лет пользоваться соцсетями
Кирилл Зыков/РИА Новости

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняло постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

Согласно постановлению, дети в ОАЭ не смогут публиковать контент и комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Соцсети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей.

Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями при условии усиления мер защиты их аккаунтов.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.

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