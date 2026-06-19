Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил пенсионерку и протаранил дом

Пенсионерка пострадала в ДТП с протаранившим дом автомобилем в Южно-Сахалинске
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Женщина за рулем Chevrolet Cruze спровоцировала ДТП в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, около 08:45 в районе дома №26/1 по улице Украинской 51-летняя женщина, управляющая автомобилем Chevrolet Cruze, при выполнении левого поворота не уступила дорогу Honda Stepwgn.

Пытаясь избежать столкновения, водитель Honda выехал на встречную полосу, после чего автомобиль ушел в боковой занос и врезался в здание. Затем машину отбросило на 84-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила травмы.

13 июня в подмосковном Звенигороде произошла авария с участием самосвала и маршрутки. В результате ДТП не выжили три человека. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами. В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!