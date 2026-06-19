В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил пенсионерку и протаранил дом

Пенсионерка пострадала в ДТП с протаранившим дом автомобилем в Южно-Сахалинске

Женщина за рулем Chevrolet Cruze спровоцировала ДТП в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, около 08:45 в районе дома №26/1 по улице Украинской 51-летняя женщина, управляющая автомобилем Chevrolet Cruze, при выполнении левого поворота не уступила дорогу Honda Stepwgn.

Пытаясь избежать столкновения, водитель Honda выехал на встречную полосу, после чего автомобиль ушел в боковой занос и врезался в здание. Затем машину отбросило на 84-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила травмы.

13 июня в подмосковном Звенигороде произошла авария с участием самосвала и маршрутки. В результате ДТП не выжили три человека. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами. В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми.