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Общество

Неизвестный открыл стрельбу в центре Манхэттена

Fox5: неизвестный устроил стрельбу в Нью-Йорке, вызвав панику среди прохожих
Shannon Stapleton/Reuters

Неизвестный открыл огонь в районе площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, что привело к панике среди находившихся там людей. Об этом сообщает Fox5 со ссылкой на полицию города.

В публикации подчеркивается, что в районе инцидента полицейской лентой и баррикадами перекрыты участки дороги.

«Неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате стрельбы или полиция взяла кого-либо под стражу», — отмечает телеканал.

18 июня сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина с пневматическим пистолетом ворвался в храм и напугал прихожан, его задержали. Инцидент произошел в храме Иннокентия Московского, злоумышленник пришел в церковь с оружием и напугал прихожан. Неизвестного спугнул завхоз, сотрудники храма обратились в правоохранительные органы.

Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы поступка обвиняемого и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток устроил стрельбу на стадионе в Приамурье.

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